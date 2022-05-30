Большинству представителей армянского общества присуща манера обрамлять мысли, действия в оболочку особого свойства. Она, как правило, представляется в виде фактора высокой цивилизации. Зачастую такого рода выходки бывают за гранью понимания, и от них остается лишь недоумение в виде горького осадка.

Эта тенденция присутствует и в армянской дипломатии, которая превратила нахрапистость в орудие наступательного характера. Ему в ереванском арсенале принадлежит особое, если не сказать главенствующее, место. На то указывают бесконечные примеры. Один из них буквально свежий и сопряжен с откровенным политическим бескультурьем.

В региональной политике ложь вперемежку с беспардонностью для Еревана — основной компонент, без которого не обходится ни одна повестка, ни одно мероприятие и ни одна процедура. Беда в том, что этот компонент широко используется армянами и в контактах с так называемыми дружественными странами.

Об этом рассказывает влиятельная греческая газета TO VIMA, которая известна своими связями в правительственных кругах. Это издание, как правило, не злоупотребляет вниманием пользовательской аудитории, всегда четко придерживается принципа объективности, точности и честности.

Не зря официальные круги используют ее в качестве трибуны для трансляции важных месседжей и посылов.

Статья в последнем номере издания под названием «Предыстория нагрузки» коснулась фортеля министра иностранных дел Армении Арарата Мирзояна, который собирался посетить Афины. Газета сообщает, что глава армянского внешнеполитического ведомства отменил запланированный на сегодня вояж, и причиной отсрочки будто бы является загруженность министра.

На самом же деле за отменой поездки стоит другая подоплека, проливающая свет на непомерно взлетевшие амбиции представителя официального Еревана. TO VIMA сообщает, что перед тем, как направиться в греческую столицу, армянский министр выдвинул плотный ряд требований. Ожидания сводились к тому, что Афины проявят благосклонность и удовлетворят амбиции гостя.

Но произошел казус, который вполне можно назвать скандалом. А.Мирзоян не только грубо нарушил дипломатический этикет, но и переоценил свою роль и возможности, беспричинно представ перед Афинами в образе партнера, предъявившего ультиматум.

Не ограничившись программой встречи со своим греческим коллегой Никосом Дендиасом, он напросился на аудиенцию президента Греческой Республики, следом премьер-министра, потом и спикера парламента. В заявке А.Мирзояна оказался еще и пункт, подразумевавший встречи в парламентских Комитетах по иностранным делам и обороне.

Наконец, он возжелал подписания двустороннего соглашения, что называется, с кондачка.

Подписание официальных документов на межгосударственном уровне предполагает предварительное осуществление ряда мероприятий и процедур, ответственность которых перепадает на экспертные группы.

Отработав предварительные рабочие версии, стороны в установленном порядке представляют их вышестоящим инстанциям, и только после того, как главы внешнеполитических ведомств, а иногда и главы государств или же кабинетов дают добро на заключительную редакцию документов, они выносятся на процедуру подписания.

Между Грецией и Арменией подписаны межгосударственные и межправительственные документы, регламентирующие отношения сторон. Они дают основания утверждать, что связи находятся на достаточно высоком уровне.

Вероятно, Арарату Мирзояну вздумалось поднять планку отношений еще выше, и он, положившись на свой авторитет, в обход премьера Никола Пашиняна, проявил инициативу и бросился в атаку. Но она захлебнулась, не начавшись. Армянскому министру тихо и тактично указали на его место, дав понять, чтобы не прыгал выше головы.

Вместо того, чтобы согласиться с мнением принимающей стороны, А.Мирзоян отказался от визита, то есть, от встречи с греческим коллегой и распаковал чемодан. На языке дипломатов это называется фиаско.

Разумеется, странная выходка армянского министра не понравилось греческим кругам, вызвав их сильное раздражение. Одной из причин болезненной реакции греческой стороны является то, что подобное происходит не в первый раз. И прежде ничем необъяснимая наглость армянских дипломатов ввергала в шок греческих коллег.

Армяне явно перебарщивают, ведя себя неприлично и вытирая ноги о протокол и общепринятые нормы.

Громкий казус без труда доказывает, что даже в такой деликатной сфере, как дипломатия, «самые бывалые и цивилизованные» приняли за правило руководствоваться исключительно своими соображениями и манерами. Однако они не вписываются в общепринятые представления о такте и приличии, не говоря уже о хорошем тоне.

Беспричинно выпячивая свою значимость, они лишь добиваются того, что загоняют себя в угол. Наверное, в этом своя закономерность. Неужели подчеркнутая распущенность олицетворяет высокую культуру, о которой неустанно талдычат неугомонные хаи?!

Тофик Аббасов, автор Minval.az