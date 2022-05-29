Правительство Японии выделит Украине экстренную помощь на сумму в 1.7 млн долларов. Об этом сообщили в правительстве островного государства.

Помощь украинской стороне, на фоне развязанной Россией войны, будет передана по линии Управления ООН по обслуживанию проектов (ЮНОПС).

В МИД Японии заверили, что Токио продолжит вклад в усилия международного сообщества по поддержке Украины.

По данным ООН, с 24 февраля беженцами либо внутренне перемещенными лицами стали более 8 миллионов граждан Украины. Япония за последние три месяца приняла 1055 украинцев.