Во Франции в рамках профилактики распространения оспы обезьян сделали первые прививки. Об этом сообщило агентство France-Presse, ссылаясь на медицинские власти.

Ранее высшее управление здравоохранения Франции рекомендовало вакцинироваться лицам, которые контактировали с заразившимися обезьяньей оспой людьми. После рекомендаций 27 мая в Париже были привиты два человека.

Один из вакцинированных, местный житель 30 лет, рассказал, что в течение трех часов контактировал с человеком, у которого позднее диагностировали оспу животного происхождения. Во Франции это первый случай. Всего в стране зарегистрировано семь случаев инфицирования оспой обезьян, напоминает РИА Новости.