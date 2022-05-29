«Мы успешно завершили наш визит, который состоялся по приглашению моего дорогого брата президента Ильхама Алиева. Мы были очень довольны азартом и энтузиазмом нашей азербайджанской молодежи».

Об этом говорится в речи лидера Турции Реджепа Тайипа Эрдогана по итогам визита в Азербайджан.

Рады начать новую традицию «Одного фестиваля» в Баку под лозунгом «Одна нация, два государства». Я вижу, что подобный призыв будет исходить и из других тюркских государств. Впервые за пределами Турции мы увидели, что представленный TEKNOFEST в Азербайджане, покорил сердца всех участников», — сказал турецкий лидер.