Правительство австралийского штата Новый Южный Уэльс приняло решение о передаче острова Ме-Мел (Козьего острова) аборигенам, пишет The Guardian. По информации издания, речь идет о небольшом острове — около 300 м в ширину и 180 м в длину, — который находится в Порт Джексон в Сиднее.

«Ме-мел имеет большое значение для аборигенов, в том числе в истории создания Бура Бирра, где великий дух угря создал водотоки, известные сегодня как Сиднейская гавань», — объявил министр штата по делам аборигенов Бен Франклин.

В то же время премьер-министр Нового Южного Уэльса Доминик Перротте отметил, что власти не только согласились на передачу острова коренным жителям Австралии, но и выделят $43 млн для очистки и ремонта объектов на Ме-Меле. Как подчеркнул премьер, на Козьем острове располагается более 30 зданий и других построек, возведенных с 1830-х по 1960-е года.

Ме-Мел является одним из девяти островов, которые входят в национальный парк Сиднейской гавани, он внесен в список наследия Нового Южного Уэльса и имеет богатую историю. В разные годы на острове располагался склад боеприпасов, учебные заведения и верфь.