В 2026 году Финляндия впервые разместит истребители F-35 в районе города Рованиеми, лежащего на Полярном круге. сообщает «Укринформ» со ссылкой на Воздушное командование Лапландии,

«Мы готовы! Парк F-35 ВВС впервые будет введен в эксплуатацию в ВВС Лапландии в Рованиеми (административный центр Лапландии) в 2026 году», говорится в сообщении.

Решению предшествовало заявление министра обороны России Сергея Шойгу о том. что в ближайшее время РФ сформирует новые воинские части на западе страны в ответ на намерение Швеции и Финляндии вступить в НАТО.