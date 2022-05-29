В настоящее время Германия имеет самый большой оборонный бюджет в континентальной Европе. Однако страна отказалась поставлять летальное оружие в Украину, и на то есть причины. Об этом в интервью The Washington Post рассказал канцлер Германии Олаф Шольц.

Как заявил Шольц, Германия является «крупнейшим партнером НАТО в континентальной Европе» и «сильнейшей экономической опорой Украины». «Мы вместе работаем над возобновляемыми источниками энергии и технологиями будущего, которые важны для того, чтобы дать Украине … шанс на большую экономическую и финансовую устойчивость», — подчеркнул канцлер.

Почему Германия прислала Украине 5000 касок, но не отправила оружие? Шольц назвал две причины такого решения: просьба Украины и жесткие экспортные критерии.

«Во-первых, Украина обратилась с просьбой прислать каски, и мы на это отреагировали. Во-вторых, существуют жесткие экспортные критерии, которых мы придерживаемся при экспорте вооружений в кризисные регионы. Существует долгая преемственность немецких экспортных ограничений на оружие, которыми занималось прежнее правительство, и в этом есть просто преемственность», — отметил Шольц.

Олаф Шольц отметил, что у нападения России на Украину «будет очень дорогая цена». «Мы сотрудничаем с нашими союзниками в НАТО и с США по вопросу, как реагировать на эту угрозу Украине, которая исходит из России… Если они вмешаются, это будет очень дорого стоить, и что мы очень усердно работаем, чтобы найти выход из этой ситуации», — добавил он.

Какие конкретные шаги принимает Германия для снижения энергетической зависимости от России? Шольц выделил модернизацию производства и снабжения энергией. «Мы начинаем полную модернизацию производства и снабжения энергией в Германии. Всего через 25 лет, в 2045 году, мы будем абсолютно независимы от импорта газа, нефти и угля в Германию, потому что просто будем полагаться на возобновляемые ресурсы», — заявил канцлер.

Расширение производства — одно из основных направлений в Германии. «Мы увеличиваем производство электроэнергии, оффшорных ветряных электростанций, береговых ветряных электростанций и солнечных батарей», — перечислил Шольц.

«Мы будем усиленно наращивать мощность нашей сети, и мы перейдем к производству водорода в качестве снабжения для промышленности, и для тех аспектов энергоснабжения, где нам нужен какой-то газ, тогда это должен быть водород, а не природный газ. Есть также запчасти из Норвегии или Нидерландов. … Но только в среднем диапазоне Германия больше не будет импортировать газ, и это будет очень скоро», — отметил канцлер Германии.