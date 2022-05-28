Казахстан запретил российским и белорусским дальнобойщикам доставлять в страну товары европейских перевозчиков, пишут российские СМИ.

Власти Казахстана объявили, что будут задерживать белорусские и российские грузовики, перевозящие товары, перегруженные (перецепленные) от европейских перевозчиков.

Иными словами, задерживают российские и белорусские фуры, которые везут в Казахстан грузы из третьих стран, ранее доставленные в Беларусь или Россию третьими (европейскими) перевозчиками. По мнению Казахстана, это нарушает таможенное законодательство ЕАЭС.