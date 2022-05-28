Канцлер Германии Олаф Шольц провел в субботу телефонный разговор с президентами России Владимиром Путиным и Франции Эмманюэлем Макроном. Он длился 90 минут и был посвящен усилиям по урегулированию ситуации на Украине, сообщил журналистам официальный представитель кабмина ФРГ Штеффен Хебештрайт.

«Канцлер и французский президент при этом настаивали на немедленном установлении режима прекращения огня и выводе российских войск. Они призвали российского президента к серьезным прямым переговорам с украинским президентом и поиску дипломатического решения конфликта», — отметил Хебештрайт. Он уточнил, что разговор состоялся по инициативе лидеров Германии и Франции.