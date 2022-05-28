Война в Украине увеличила прибыль Норвегии на нефть и газ. Спрос на норвежские энергоносители резко повысился, когда Европа стала искать альтернативу российскому топливу. Об этом в своей статье пишет Associated Press.

Норвежский энергогигант Equinor, контрольный пакет акций которого принадлежит государству, в первом квартале 2022 года заработал в 4 раза больше по сравнению с тем же периодом прошлого года.

Существенная прибыль побудила правительство пересмотреть свой прогноз доходов от нефтяной деятельности до 933 млрд норвежских крон ($97 млрд) в этом году — это в 3 раза больше, чем Норвегия заработала в 2021 году.

По данным АР, большая часть прибыли будет направлена в огромный суверенный фонд Норвегии – крупнейший в мире – чтобы поддержать нацию, когда нефть иссякнет.

В комментарии АР госсекретарь МИД Норвегии Эйвинд Вад Петерссон заявил, что его страна «оказала существенную поддержку Украине с первой недели войны, и мы готовимся сделать больше». По его словам, официальный Осло направил Киеву финансовую помощь, оружие и более 2 млрд крон в виде гуманитарной помощи «независимо от цен на нефть и газ».