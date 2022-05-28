Закари Гросс выражен протест в связи с тем, что 27 мая мэр Парижа Анн Идальго встретилась с представителем незаконной самопровозглашенной структуры на территории Азербайджана.

«До внимания посла было доведено, что этот шаг противоречит французскому законодательству и международным обязательствам страны, а также наносит ущерб отношениям Франции и Азербайджана. Такое безответственное поведение мэра Парижа не соответствует мерам по установлению мира и доверия в регионе после войны», — заявили во внешнеполитическом ведомстве.