Из-за войны в Украине число голодающих в мире достигнет 218 млн человек, заявил вице-директор Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (FAO) Маурицио Мартина в интервью Corriere della Sera.

К увеличению числу тех, кто недоедает, по данным ООН, приведет нехватка продовольствия, его дороговизна и дефицит удобрений:

«Еще до начала кризиса число голодающих в мире росло, достигнув почти 200 млн в 53 странах в 2021 году. Нынешний конфликт еще больше усугубит ситуацию с голодом, согласно нашим первым оценкам, число голодающих может возрасти еще на 18 млн, хотя многое зависит от дальнейшего развития событий».

По его информации, в украинских портах заблокировано 6 млн тонн зерна и почти 14 млн тонн кукурузы.