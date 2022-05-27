Скандальный визит мэра Парижа Анн Идальго в Армению продолжается. По последним сообщениям, гуманитарные вопросы с мадам Идальго обсуждал Араик Арутюнян, главарь ханкендинских сепаратистов. Идальго, как и требовалось от нее по сценарию, пообещала, что Париж готов поддерживать «народ Арцаха».

Но встреча, вопреки планам армянской стороны, состоялась в Горисе. Через Лачинский коридор в Ханкенди мадам Идальго не проехала — в отличие от кандидата в президенты Франции и главы местных властей региона Иль-де-Франс Валери Пекресс. Что по меньшей мере примечательно.

Прежде всего, многое указывает на то, что ехать в Ханкенди не рискнула сама мадам Идальго. Еще в январе нынешнего года, комментируя скандальный вояж мадам Пекресс в Ханкенди, президент Азербайджана Ильхам Алиев предупредил: «Если бы мы знали, что они (Валери Пекресс с сопровождающими — Minval.az) находятся там, то однозначно не выпустили бы их обратно». И добавил: «Лачинский коридор находится под нашим контролем. Вы были в Шуше, видели. Мы можем остановить там любую машину, и никто ничего не может нам сказать». Мадам Валери Пекресс после этого закатывала истерики, пыталась обвинять Азербайджан в «угрозах», но все предсказуемо закончилось ничем. Признанных границ никто не отменял. Так что госпоже Идальго предсказуемо не захотелось проверять методом тыка, что произойдет, если она решит отправиться в Ханкенди по следам мадам Пекресс. Тем более что в Баку слов на ветер не бросают.

Более того, у госпожи Идальго, вполне возможно, не было и столь «крепких» позиций на российском треке, как у мадам Пекресс, которая побывала в советских лагерях для прокоммунистической молодежи, затем была «на короткой связи» с офицером КГБ Жирновым, действовавшем под журналистским прикрытием, а сегодня «просто» выступает за дружбу с Россией.

Да и сами «миротворцы», которые слишком хорошо помнят серию скандалов после того, как в Ханкенди проезжали и мадам Пекресс, и экс-депутат Европарламента Элени Теохаус, и депутат Госдумы РФ Милонов. И в случае с мадам Идеально решили не рисковать. Тем более что сегодня Россия находится не в том положении, чтобы играть на обострение еще и в Азербайджане.

Наконец, трудно исключать, что «осторожничать» решил сам Араик Арутюнян. Проходящий в Баку «Технофест» — событие сугубо мирное, но если слова «Азербайджан» и «беспилотник» оказываются в одном предложении, «психологическую реакцию» господина Арутюняна можно предсказать. И в результате встречу с мадам Идальго перенесли из Ханкенди в Горис — на въезд в Лачинский коридор, но на армянской стороне границы.

А это значит, что к новым реалиям теперь привыкают даже в такой специфической среде, как проармянские круги Франции.

Нурани, обозреватель Minval.az