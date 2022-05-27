«Стратегические и добрососедские отношения между Грузией и Азербайджаном еще больше укрепятся».

С данным заявлением выступил первый заместитель министра иностранных дел Грузии Лаша Дарсалиа, выступая в Тбилиси на официальном приеме, посвященном Дню Независимости Азербайджана.

Он отметил, что две страны объединяют не только экономические, но и общие цели, такие как стабильность в регионе: «Азербайджан является крупным торговым партнером Грузии. Тесные отношения с Азербайджаном продолжаются на протяжении веков, партнерские отношения будут динамично развиваться и впредь».

Дарсалиа поздравил Азербайджан с Днем Независимости и пожелал дружественной стране прогресса, процветания и развития.