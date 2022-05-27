Президент Азербайджана Ильхам Алиев раскритиковал реваншистскую оппозиции Армении.

«В Армении фашисты все еще, как говорится, пытаются поднять голову, и им кажется, что если бы они были у власти, то итоги войны были бы другими. Вовсе нет!», — заявил президент на встрече с жителями села Агалы Зангиланского района.

Он отметил, что пока Баку терпеливо наблюдает за теми, «кто пытается лаять на нас».

«Наоборот, если они не хотят, чтобы их голова вновь была разбита, пусть сидят и не смотрят в эту сторону. Мы пока терпеливо наблюдаем за этой картиной. Но пусть фашисты Армении – фашисты, которые пытаются лаять на нас, знают, что мы в любой момент готовы еще раз преподать им урок, точно так же, как и во время Второй Карабахской войны. Кто сегодня создает напряженную ситуацию в Армении?

Во время Второй Карабахской войны сбежавшие из Карабаха словно зайцы пара Саргсян-Кочарян. Если они такие герои, то почему сбежали?! Оставались бы и воевали. Оба находились в Ханкенди, в том числе, их экс-министр обороны. Теперь пытаются нас шантажировать. Почему сбежали как зайцы? Они не должны этого забывать, всегда видеть нашу силу и предпринимать адекватные шаги», — сказал президент.