«Сегодня мы встречаемся в канун Дня Независимости. Должен также сказать, что в прошлом году в День Независимости я был в городе Агдам, встречался с жителями Агдама и утвердил генеральный план города. И в этом году я планировал, что буду здесь в День Независимости», — заявил президент Ильхам Алиев, выступая на встрече с представителями общественности в селе Агалы Зангиланского района.

«Но как вам известно, завтра в Азербайджан приедет президент братской страны — Турции, и мы будем отмечать День Независимости вместе. Поэтому я приехал на день раньше, в преддверии Дня Независимости. Потому что это имеет большое символическое значение, это независимость, это свобода. Наш народ уже 30 лет живет как свободный народ, и все достигнутые результаты, в том числе наша славная победа, лежат в основе этого, в основе этой независимости. Поэтому независимость — это наша самая большая ценность, наше богатство, которое мы бережем и будем беречь вечно. Сегодня начался процесс, который мы называем «Большим возвращением». Первый маленький шаг к «Большому возвращению» сделан сегодня. Поздравляю вас», — сказал Ильхам Алиев.