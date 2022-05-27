Мы проделали большую работу в направлении укрепления нашей независимости. Мы полностью независимы в политическом плане. Об этом заявил президент Ильхам Алиев.

«Ни одна страна не может повлиять на нашу волю, и все уже знают, что с Азербайджаном нужно считаться, нужно учитывать позицию Азербайджана. Азербайджан является уважающим себя государством и требует от всех этого уважения и получает его», – подчеркнул глава государства, выступая сегодня на встрече с представителями общественности в селе Агалы Зангиланского района.

«Сегодня экономически независимых стран не так уж и много. Это показывает недалекая история. Но мы полностью независимы, ни от кого не зависим, сами строим свою жизнь и не нуждаемся ни в какой помощи, кредите. Наоборот, мы сами сейчас предоставляем кредиты некоторым странам. Именно в результате экономической независимости сегодня, могу сказать, что это село Агалы стало одним из самых прогрессивных в мире. Мы сделали это, своими силами и на всех других освобожденных землях проводим восстановительные работы, и сейчас реализуются масштабные проекты. Об этом азербайджанский народ регулярно информируется», – добавил президент.