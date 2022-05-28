Охватившая всю планету тревога о продовольственной безопасности и угрозе голода имеет несколько причин, ни одна из которых не является главной. И от соотношения этих причин, а также их динамики развития в решающей степени зависит, станет ли резкое сокращение мировых запасов пшеницы спусковым крючком для потрясений глобального масштаба или же бизнес отреагирует увеличением предложения на рынке и вскоре цены на пшеницу и другие зерновые опять вернутся в «зеленую зону». Об этом в беседе с Minval.az сказал российский политолог и экономист, профессор СПбГУ Станислав Ткаченко.

Во-первых, по мнению экономиста, сбои в функционировании транспортно-логистических цепочек требуют оперативного решения, причем оно должно быть индивидуальным для отдельных регионов и даже стран.

«Недавнее исследование ООН показало, что доставка одной тонны кукурузы от уборочного комбайна в штате Айова грузовиком до ближайшего элеватора, дальше железной дорогой до Нового Орлеана и грузовым кораблем через половину планеты до порта Момбаса на восточном побережье Африки, обходится в 100 долларов. А доставка той же тонны кукурузы на 600 километров вглубь Африки, до потребителей в Руанде или Бурунди, требует уже 500 долларов ввиду плохих дорог, отсутствия транспорта, безопасности и коррупции. Если эти проблемы не решить, в странах Глобального юга доступного зерна не будет и проблема недоедания для сотен миллионов человек останется угрозой для жизни», — отметил российский эксперт.

Следующий момент, по его словам, состоит в том, что санкции против России, какими бы благими намерениями они не диктовались, бьют и по ее аграрному сектору экономики, а не только по олигархам и потребителям предметов роскоши. Российские аграрии недополучают семенной фонд, не могут закупать племенных животных и комбайны для уборки урожая. Все это снижает производство продовольствия.

«Как ясно дал понять Кремль, это снижение не повлияет на внутренний рынок, а вот экспортный потенциал России снизится. И в других государствах это вскоре почувствуют», — отметил С.Ткаченко.

Наконец, в-третьих, излишне мягкая монетарная политика США и стран еврозоны стала двигать цены на продовольствие вверх еще в мае 2020 года. Вот уже ровно два года рассчитываемый структурами ООН «Индекс цен на продовольствие» находится в процессе непрерывного роста, причем, с середины марта 2022 года этот рост остановился и начался едва заметный, но все-таки долгожданный отказ. При этом нельзя забывать, что цены заоблачные, поэтому для выправления ситуации требуется их резкое снижение, причем скоординированными действиями всех государств и профильных международных организаций.

«Что касается ситуации с зерном в терминалах украинских портов, которое никак не могут вывезти ввиду сложной обстановки в Черном море, из-за военных действий в регионе, то данный момент стал последней каплей в этой комплексной проблеме. Ситуация с украинским зерном создает дополнительные предпосылки для мирового продовольственного кризиса, создает ажиотаж на рынках, хотя и не является основной причиной надвигающего кризиса», — резюмировал наш собеседник.

В. Мансуров