Заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев отреагировал на высказывания генсека НАТО Марка Рютте о нападении Китая на Тайвань и России — на Европу.

«Генсек Рютте явно обожрался столь любимых голландцами галлюциногенных грибов. Ему видится сговор Китая и России по Тайваню, а затем нападение России на Европу. Впрочем, в одном он прав: ему надо учить русский. Может пригодиться в сибирском лагере», — отметил Медведев.

Ранее Марк Рютте в интервью The New York Times заявил: если лидер КНР Си Цзиньпин решит напасть на Тайвань, он сначала позвонит президенту России Владимиру Путину, чтобы РФ отвлекла Европу, атаковав территорию НАТО.