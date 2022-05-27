Первая встреча национальных комиссий Армении и Азербайджана по вопросу делимитации и безопасности границ, которая состоялась 24 мая на границе двух стран, прошла в конструктивном ключе. Об этом ТАСС заявил председатель армянской комиссии, вице-премьер-министр республики Мгер Григорян.

«Действительно, 24 мая мы провели первую встречу на границе. На этой встрече мы обсуждали исключительно организационные вопросы дальнейшей совместной работы, и в этом плане встречу считаю вполне конструктивной. По дате следующей встречи комиссий по делимитации и вопросам безопасности границ пока договоренностей нет, но есть подтверждения, что встреча состоится в Москве», — отметил он.

Григорян подтвердил, что на следующей неделе в Москве состоится заседание трехсторонней рабочей группы по вопросам разблокирования транспортных и экономических связей в регионе под совместным председательством вице-премьеров Армении, России и Азербайджана.

«Конкретная дата этой встречи сейчас в процессе согласования, а повестка встречи включает вопросы, касающиеся реализации договоренностей, зафиксированных в пункте 9 трехстороннего заявления лидеров Армении, России и Азербайджана от 9 (10) ноября 2020 года и заявления от 11 января 2021 года. Данная повестка не имеет отношения к делимитации», — добавил он.