Президент Беларуси Александр Лукашенко призвал страны ЕАЭС сплотиться и действовать единым фронтом.

«Наше заседание проходит в непростых геополитических и экономических условиях. Но нам удалось успешно купировать проблемы на валютно-финансовом рынке. Однако санкционный прессинг не ослабевает, а скорее, наоборот, усиливается», — подчеркнул Александр Лукашенко.

Он также отметил, что по причине глобального характера экономики и того факта, что Россия — крупнейший торгово-экономический партнер для стран ЕАЭС, последствия санкций в той или иной степени затронут всех членов союза.