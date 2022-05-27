Предлагается изменить правила распределения и продажи газа.

Это отражено в изменении, предложенном в закон «О газоснабжении», который обсуждался сегодня на в ходе заседания Милли Меджлиса.

Согласно проекту, в соответствии со статьей 11 (расчет энергопотребления) Закона «О рациональном использовании и эффективности энергетических ресурсов» потребители будут обеспечены «умными» счетчиками.

Законопроект был поставлен на голосование и принят в третьем чтении.

В случае одобрения закон вступит в силу с 1 июля 2022 года.