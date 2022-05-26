В результате сегодняшнего российского обстрела Харькова погибли 8 человек. Среди жертв — пятимесячный ребенок.

Об этом заявил в соцсети «Фейсбук» глава Нацполиции Игорь Клименко.

Предварительно установлено, что российские оккупанты применили против жителей Харькова гаубицы.

«Когда начался обстрел, на улице гуляла молодая семья: жена и муж, у которого на руках был 5-тимесячный малыш. Мужчина умер сразу, женщину в тяжелом состоянии госпитализировали. Впоследствии полицейские нашли и тело ребенка. Малыша из рук отца взрывной волной отбросило вверх на крышу подъезда»,- рассказал Клименко.

Еще 17 жителей Харькова, по данным полиции, получили ранения в результате обстрелов.