Движение сопротивления завершило акцию у здания правительства Армении и начало шествие к площади Франции.

Шествие проходит по маршруту улица Амиряна — проспект Маштоца — площадь Франции.

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Мы успешно выполнили поставленную задачу — не позволили Пашиняну принять президента Черногории через главный вход здания правительства. Об этом заявил вице-спикер НС, депутат от блока «Армения» Ишхан Сагателян на импровизированном митинге у здания правительства.

«Так и будешь встречаться за железным занавесом», — заявил Сагателян, напомнив про недавно установленные на окнах первого этажа железных жалюзи.

«Еще раз, вувузелы погромче, чтобы было слышно», — призвал Сагателян.

«Цель полностью достигнута. Своей волей и решимостью вы доказали, что закрытых дорог нет, вы решаете, что закрыть и когда открыть», — продолжил он. Хотя Сагателян объявил об успешном проведении и завершении акции, народ отказывался покидать площадь перед зданием правительства, скандируя «Предатель, убирайся». Люди танцуют под патриотические песни.

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В Ереване участники акции протеста против политики премьер-министра Армении Никола Пашиняна прорвали оцепление полиции и подошли к зданию правительства.

Путь протестующим преградил спецназ полиции, однако оппозиционеры сумели смять кордон, передает РИА Новости.

Как отметил вице-спикер парламента от оппозиции Ишхан Сагателян, они направляются к зданию правительства, чтобы заявить, что Пашинян, занимающий пост премьера, не представляет Армению, у него нет мандата и все договоренности с ним недействительны.