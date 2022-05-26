Американский лидер Джо Байден выдвинул кандидатуру на пост посла государства в Азербайджане.
Согласно информации пресс-службы Белого дома, на пост чрезвычайного и полномочного посла США в Азербайджане выдвинут Марк Либби.
Американский лидер Джо Байден выдвинул кандидатуру на пост посла государства в Азербайджане.
Согласно информации пресс-службы Белого дома, на пост чрезвычайного и полномочного посла США в Азербайджане выдвинут Марк Либби.
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