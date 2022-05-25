Молдова не сможет стать частью Европейского союза ближайшие 15-20 лет, самым быстрым способом обеспечить себе безопасность будет объединение с Румынией, считает румынский евродепутат Еуджен Томак.

«Путь к интеграции в ЕС раньше, чем через 15-20 лет, никак не может обсуждаться, потому что государства-члены его не примут. Политическое решение об объединении Молдавы с Румынией остается самым безопасным и быстрым способом, который может быть реализован в любое время, когда Молдова захочет обсуждать безопасность и будущее своих граждан», — сказал Томак в эфире телеканала RFI.

Он отметил, что Евросоюз на сегодняшний день может оказать Молдове только экономическую помощь, а союз с Румынией обеспечит республике стабильность.

«Интеграция в ЕС не гарантирует, что в нее не вторгнется Российская Федерация. Наоборот, мирный и демократический союз с Румынией обеспечивает Молдове стабильность с точки зрения безопасности, поскольку она является государством-членом НАТО», — добавил евродепутат.