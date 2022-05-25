Депутаты Государственной думы РФ проголосовали за досрочное прекращение полномочий осуждённого за незаконную охоту депутата от КПРФ Валерия Рашкина. Об этом сообщил глава Комитета ГД по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн.

«Подавляющим большинством голосов, несмотря на все попытки коммунистов отложить вопрос, Валерий Рашкин лишён полномочий депутата, в связи с вступившим в силу обвинительным приговором суда», — написал парламентарий в телеграм-канале.

337 депутатов проголосовали «за», 58 — «против», ещё 14 воздержались, следует из данных, опубликованных Хинштейном.

В конце апреля Рашкина приговорили к трём годам условно по делу о незаконной охоте на лося. При этом в ходе прений прокурор запрашивал для парламентария 3,5 года условно.