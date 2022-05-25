Премьер-министр Армении Никол Пашинян прокомментировал акции протеста оппозиции.

«Сложившаяся ситуация — нет политическая, а логистическая. Мы вынуждены говорить всего лишь об уровне пробок в Ереване. Оппозиция Армении более месяца имела возможность всеми политическими методами заявить о своих требованиях властям, вовлечь общественность в этот процесс и сформировать политическое требование», — сказал Пашинян в парламенте в рамках «правительственного часа».

По его словам, очевидно, что этого не произошло.

«Теперь процессы идут не против власти, а против общества. Замысел таков: если люди не присоединяются к оппозиции, то она создает больше неудобств и пробок в столице», — заявил Пашинян, призвав дождаться, «пока волна протестов угаснет сама собой».