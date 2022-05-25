Все-таки Турция — первая страна, признавшая независимость Израиля в 1948 году. А еврейские общины существовали в Турции издревле, и в отличие от некоторых европейских стран, в Турции никогда не наблюдались всплески антисемитизма. Напротив, еврейские традиции и обычаи весьма успешно принимались и распространялись в Турции, например, в Измире. В целом, отношения евреев и турков на территории современной Турции всегда были тесными и теплыми. Об этом в беседе с Minval.az сказал турецкий политолог Энгин Озер.

По мнению политолога, партнерские, добрососедские отношения Турции и Израиля очень важны для выстраивания атмосферы мира и безопасности на Ближнем Востоке.

Есть два важных фактора, которые способствуют укреплению турецко-израильских отношений. Первый – это перезапуск отношений арабских стран: ОАЭ и Саудовской Аравии с Израилем.

«Данный факт вызвал большой резонанс в арабском мире, на Ближнем Востоке, что говорило о том, что практически все страны арабского мира начнут выстраивать новые отношения с Израилем. На этом фоне Турция не могла оставаться вне этих тенденций», — отметил политолог.

Другой момент, по словам политолога, заключается в том, что после развязывания войны России в Украине ЕС принял кардинальное решение о поиске новых поставщиков газа в Европу. И израильское газовое месторождение «Левиафан», и еще ряд других могли бы стать заметной помощью для ЕС в этом вопросе. Таким образом, по перспективным планам подводный трубопровод с израильских месторождений транзитом через Турцию мог бы обеспечивать страны Европы до 21 млрд. кубометров газа в год. Хотя, конечно, этот трубопровод необходимо построить, что может занять несколько лет.

«С точки зрения себестоимости, это один из самых оптимальных и недорогих путей поставки газа в Европу в обход России. Даже с учетом строительства подводного трубопровода. Понятно, что такой трубопровод не покроет всех потребностей ЕС в газе – общий пакет составляет около 150 млрд. кубов. 21 млрд. кубометров могут стать лишь одним из альтернативных путей получения энергоносителей. Тем не менее, запуск такого проекта крайне важен для ЕС и, несомненно, что он также повлиял на перезапуск отношений Турции и Анкары – как и ЕС, он очень нужен обеим сторонам.

ЕС безусловно приветствует налаживание отношений Турции и Израиля в новой геополитической реальности – это крайне важно. Между тем данное партнерство очень значимо для самого Ближнего Востока, потому что известно, что там, где процветает экономическое сотрудничество, войн и конфликтов не бывает», — резюмировал наш собеседник.

В. Мансуров