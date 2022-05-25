Российские войска нанесли ракетный удар по Запорожью, в результате обстрела повреждены дома и торговый центр.

В Запорожской ОВА сообщили, что 25 мая в 05:13 российские войска осуществили пуск четырех крылатых ракет по Запорожью. Одну из них сбила ПВО, остальные три атаковали два района города, по гражданским объектам в Шевченковском и Александровском районах.

В результате вражеского обстрела пострадал торговый центр и, по меньшей мере, 62 дома в частном секторе. Сейчас известно, что один гражданин погиб. Еще трое жителей получили ранения.

В то же время в Минобороны РФ уверяют, что ликвидировали цеха «Мотор Сичи», которые якобы выпускали комплектующие для военной авиации. В заявлении российского ведомства говорится:

«Высокоточными ракетами большой дальности воздушного и морского базирования в городе Запорожье уничтожены производственные цеха завода «Мотор Сич», которые выпускали авиационные двигатели для боевой авиации воздушных сил Украины, в том числе беспилотных летательных аппаратов».