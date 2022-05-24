По одному случаю заражения обезьяньей оспой выявили в Чехии и Словении. Об этом сообщают чешский портал Seznam Zprávy и словенское издание Dnevnik. Число стран, где зафиксированы случаи инфицирования, достигло 17.

По данным Seznam Zprávy, заболевший пациент из Чехии ранее посетил музыкальный фестиваль в бельгийском Антверпене. Сейчас он находится в Центральном военном госпитале в Праге, всем, кто контактировал с зараженным, рекомендовали в течение 21 дня следить за состоянием здоровья, воздерживаться от физических контактов с другими людьми и не сдавать анализы крови.

Инфицированный из Словении ранее побывал на Канарских островах, пишет Dnevnik. Зараженного не отправили на изоляцию, устанавливается, с кем он контактировал. В Национальном институте общественного здравоохранения, который подтвердил информацию о выявлении заболевшего, сообщили, что ожидают большего числа завозных случаев.