За минувшие сутки в результате обстрелов российскими войсками Николаева и области ранения получили 15 человек. Об этом 24 мая в Telegram сообщила глава Николаевского областного совета Анна Замазеева.

По ее словам, детей среди пострадавших нет.

«Все пострадавшие доставлены в наши медицинские учреждения и получают необходимую помощь», – подчеркнула Замазеева.

Всего по состоянию на сегодняшнее утро в николаевских больницах находились 162 жителя Николаевской области, пострадавшие от российского вторжения.