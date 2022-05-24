Когда Абульфаз Эльчибей (экс-президент Азербайджана — ред.) попросил четыре вертолета, Турция не смогла их предоставить, но сегодня президент этой страны (Эрдоган — ред.) смог сказать: «Карабах — ваше правое дело».

Об этом, как передает «Минвал», заявил замглавы правящей в Турции Партии справедливости и развития (ПСР), экс-премьер Бинали Йылдырым, принимая участие в программе «Видение Организации турецких государств и роль Совета старейшин», проходившей в Университете Ибн Халдуна в Стамбуле.

«Он смог сказать: то, что было сделано с вами, было сделано и с нами. Мы находимся рядом с вами. Он смог передать этот месседж всему миру. Турция не легко пришла к этой позиции. Конечно, к этой позиции привели пережитые события. Турция также прошла через Кипрскую операцию и увидела там, что такое лишения, эмбарго, отчаяние. Турция создала свою оборонную промышленность», — сказал он.