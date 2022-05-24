Министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что Россия продолжит «спецоперацию» до «полного выполнения задач», несмотря на санкции и помощь Запада Украине.

«Российские военные в Украине не наносят ударов по гражданской инфраструктуре, где могут находиться мирные жители, а для выхода жителей из окружённых населённых пунктов создаются гуманитарные коридоры. Безусловно, это замедляет темпы наступления, но делается это сознательно, чтобы избежать жертв среди мирного населения», — объяснил Шойгу провал этой «спецоперации».

Вместе с тем, он также заявил, что на союзников России по ОДКБ оказывают давление, Москва «окажет им всю необходимую помощь».