Глава представительства Россотрудничества в Турции заявил о гражданской войне в России. Об этом, как передает Minval.az, пишет «Комсомольская правда» в начале репортажа об иммиграции в Турцию, передает

«Они покинули страну в трудное время, — заявил глава представительства Россотрудничества в Турции Александр Сотниченко о людях, которые уехали из России после 24 февраля.

«Ведь кто бежит — Чубайс, Пугачева с Галкиным. И выходит — одни идут на фронт, другие бегут за границу. Я вам как историк говорю, идет гражданская война», — утверждает Сотниченко.

Уехавших за рубеж он называет «предателями».

Между тем, по данным турецкого статистического управления, в апреле россияне купили 1152 объекта недвижимости в Турции, что вдвое больше, чем в марте, и почти втрое больше, чем в апреле 2021 года. Россияне впервые приобрели в этой стране больше жилья, чем выходцы из других иностранных государств.