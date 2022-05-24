У президента Украины, премьер-министра и главы парламента был «план Б» на случай убийства кого-то из руководителей государства. Готовились к худшему сценарию войны. Об этом заявил украинский лидер Владимир Зеленский.

«Согласно нашему законодательству есть кому управлять государством. Мы были подготовлены и разделены, я, премьер-министр и председатель парламента. У нас парламентско-президентская республика. Мы понимали, если будет та или иная потеря, мы будем готовы к этому процессу. Мы разделили Кабмин на 2 части, это было два дубля, чтобы страна могла быть защищена даже от таких результатов», — рассказал глава государства.