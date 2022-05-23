Пенсионер из захваченного российскими войсками Херсона испортил сюжет кремлевским пропагандистам. Он сказал им, что хочет жить в Украине.

Соответствующее видео распространило Управление стратегических коммуникаций Вооруженных сил Украины в официальном Telegram-канале. В беседе с пропагандистами мужчина возмутился тем, что Россия захватила украинские территории.

Пенсионер также рассказал, что сам по национальности является русским и что никаких «бандеровцев» на Херсонщине нет.

«На каком основании захватили эту территорию? Какие здесь бандеровцы? Здесь бандеровцев нет. Я русский сам по себе, родился в Якутии, дальше что?», – сказал он сотруднице пропагандистского СМИ.

Та попыталась оправдаться перед пенсионером, сказав, что «хочет показать», чего он «хочет».

«Я хочу жить в Украине», – подчеркнул херсонский пенсионер.

