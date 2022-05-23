Пенсионер из захваченного российскими войсками Херсона испортил сюжет кремлевским пропагандистам. Он сказал им, что хочет жить в Украине.
Соответствующее видео распространило Управление стратегических коммуникаций Вооруженных сил Украины в официальном Telegram-канале. В беседе с пропагандистами мужчина возмутился тем, что Россия захватила украинские территории.
Пенсионер также рассказал, что сам по национальности является русским и что никаких «бандеровцев» на Херсонщине нет.
«На каком основании захватили эту территорию? Какие здесь бандеровцы? Здесь бандеровцев нет. Я русский сам по себе, родился в Якутии, дальше что?», – сказал он сотруднице пропагандистского СМИ.
Та попыталась оправдаться перед пенсионером, сказав, что «хочет показать», чего он «хочет».
«Я хочу жить в Украине», – подчеркнул херсонский пенсионер.
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