С начала пандемии коронавируса в 2020 году в мире появилось 573 новых миллиардера, а их совокупное состояние увеличилось за это время на $3,78 трлн и составляет $12,7 трлн, или 13,9% общемирового ВВП, свидетельствует доклад благотворительной организации Oxfam.

Таким образом, каждые 30 часов в мире появляется новый миллиардер, и теперь их общее число составляет 2668 человек. В то же время каждые 33 часа один миллион человек переходят в категорию крайней бедности, то есть живут менее чем на $1,9 в день, отмечают авторы доклада.

Благосостояние 10 самых обеспеченных людей в мире равняется состоянию 40% беднейшего населения планеты, или 3,1 млрд человек. А состояние 20 самых богатых людей на планете превышает ВВП всех стран к югу от Сахары.