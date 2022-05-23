Китай выразил решительный протест Соединенным Штатам на фоне заявления американского президента Джо Байдена касательно готовности при необходимости защищать Тайвань. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на официального представителя Министерства иностранных дел КНР Вана Вэньбиня.

«Китай выражает в связи с заявлением американской стороны острое неудовлетворение и решительный протест. Тайвань является неотъемлемой частью территории Китая», — объяснил представитель китайского министерства.

В МИД также призвали США к осторожности в высказываниях и действиях по тайваньскому вопросу.

Как обратил внимание Вэньбинь, Тайвань является неотъемлемой частью территории КНР. При этом Китай предпримет «решительные действия для защиты своего суверенитета», заключил Вэньбинь.