В мэрии Ярославля приняли предварительное решение по вопросу переименования улицы Нахимсона в улицу Жириновского. Это предложение в городскую администрацию ранее внес городской активист, представитель партии ЛДПР Сергей Казанский. 18 мая вопрос рассмотрела городская межведомственная комиссия по наименованию объектов улично-дорожной сети, в которую входят чиновники, депутаты, эксперты в области истории города, экскурсоводы, ученые.

— Комиссия по наименованию объектов улично-дорожной сети решила не переименовывать улицу Нахимсона в улицу Владимира Жириновского. Кроме того, комиссия приняла решение не переименовывать уже существующие элементы улично-дорожной сети и не называть новые элементы улично-дорожной сети именем Жириновского, — сообщили в департаменте градостроительства мэрии Ярославля.

Свое решение комиссия объяснила тем, что Владимир Жириновский был политиком федерального уровня. Его деятельность не была связана конкретно с Ярославлем. Кроме того, по мнению членов комиссии, переименование улицы приведет к финансовым затратам: необходимо будет вносить изменения в многочисленные нормативные акты, для жителей домов это траты на внесение изменений в регистрационные документы.

При этом многие ярославцы не поддержали инициативу о переименовании.