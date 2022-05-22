За 88 дней Россия в захватнической войне в Украине потеряла 29 050 военных, 1 285 танков, 3 141 боевую бронированную машину, 599 артиллерийских систем и 170 вертолетов.

Общие боевые потери противника с 24.02 по 22.05 ориентировочно составили:

личного состава около 29 050 (+200) человек ликвидировано,

танков ‒ 1285 (+7) ед,

боевых бронированных машин ‒ 3 141 (+25) ед,

артиллерийских систем – 599 (+3) ед,

РСЗО – 201 (+0) ед,

средств ПВО – 93 (+0) ед,

самолетов – 204 (+0) ед,

вертолетов – 170 (+1) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 470 (+8) ед,

крылатых ракет – 107 (+3) ед,

кораблей/катеров – 13 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн – 2 194 (+16) ед,

специальной техники – 43 (+0).