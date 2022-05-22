За 88 дней Россия в захватнической войне в Украине потеряла 29 050 военных, 1 285 танков, 3 141 боевую бронированную машину, 599 артиллерийских систем и 170 вертолетов.
Общие боевые потери противника с 24.02 по 22.05 ориентировочно составили:
личного состава около 29 050 (+200) человек ликвидировано,
танков ‒ 1285 (+7) ед,
боевых бронированных машин ‒ 3 141 (+25) ед,
артиллерийских систем – 599 (+3) ед,
РСЗО – 201 (+0) ед,
средств ПВО – 93 (+0) ед,
самолетов – 204 (+0) ед,
вертолетов – 170 (+1) ед,
БПЛА оперативно-тактического уровня – 470 (+8) ед,
крылатых ракет – 107 (+3) ед,
кораблей/катеров – 13 (+0) ед,
автомобильной техники и автоцистерн – 2 194 (+16) ед,
специальной техники – 43 (+0).
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