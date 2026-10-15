Государственная пограничная служба (ГПС) Азербайджана предотвратила попытку контрабандного ввоза из Ирана крупной партии наркотических средств.

Как сообщает ГПС, контрабанда была пресечена на служебной территории пограничного отряда «Гёйтепе» пограничных войск.

В результате погранично-поисковых и оперативных мероприятий, проведенных 15 октября, были обнаружены и изъяты из незаконного оборота 16 кг 600 г наркотических средств, а также 1970 таблеток «Метадон М-40», содержащих психотропные вещества.

По данному факту продолжаются оперативно-следственные мероприятия.