По меньшей мере пять человек погибли при крушении туристического самолета на юго-востоке Франции. Об этом сообщил в субботу телеканал BFM.

По его сведениям, инцидент произошел в департаменте Изер (регион Овернь — Рона-Альпы). Подробностей происшествия телеканал не приводит.

Как сообщили в полиции, самолет разбился около 16:30 по парижскому времени в коммуне Лез-Адре. Он принадлежал местному аэроклубу и совершал свой первый полет. На месте происшествия работают пожарные и сотрудники полиции.