Советник главы Офиса Президента Украины Михаил Подоляк заявил, что Украина входит в финальную фазу войны, которая будт самой кровавой и унесет много жизней. По его словам, вопрос только в том, сколько она продлится.

«Она может затянуться немножко, потому что россияне, при всех громогласных заявлениях, сконцентрировали остатки своих ресурсов и хотят перейти в так называемую позиционную войну. Украине нужно освободить все наши области, включая Донецкую и Луганскую. Украине нужно выгнать всех этих «странных ребят» подальше. Эта фаза войны, которая будет называться фазой контрнаступления, будет достаточно жесткой для нас, и, к сожалению, мы будем терять своих людей… Но нам придется эту кровавую фазу освобождения своих территорий в любом случае прожить», – отметил он.

Подоляк также объяснил, что Украине тяжело будет терять лучших представителей нации, и этим наша страна отличается от России:

«Мы же не русские, я хочу, чтобы все это понимали. В отличие от русских, для нас каждый человек – это большая ценность. Знаете почему? Потому что… у нас каждый человек – это личность. У него есть «Я», у него есть имя. Это человек, который может вклад сделать в ту или иную отрасль. А у русских… У них это масса, они так устроены, и там нет имен. Там есть номера, как в лагере пишут…».