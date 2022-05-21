Предлагаемый Италией план мирного урегулирования в Украине предполагает привлечение как можно более широкого числа игроков через создание международной группы содействия с участием ООН, ЕС и ОБСЕ. Об этом рассказал в опубликованном в субботу в газете «Стампа» интервью министр иностранных дел республики Луиджи Ди Майо.

«Первостепенной задачей представляется создание общего консенсуса вокруг основополагающего принципа урегулирования. В центре проекта — международная группа содействия, в которой центральными участниками будут ООН, ЕС и ОБСЕ. Это позволит привлечь разные страны, такие как Турция и Индия, например. Мы отталкиваемся от другого принципа, поскольку до сих пор посреднические попытки предпринимались отдельными государствами. Мы же говорим, что необходимо участие крупнейших международных институтов, чтобы достичь поставленных целей», — сказал Ди Майо.

Первой из них он назвал достижение локальных перемирий. «Затем необходимы полное прекращение огня, работа над нейтральностью Украины и, наконец, мирный договор», — указал министр.

Он сказал, что «план, разработанный итальянскими дипломатами в тесном контакте с офисом председателя правительства (Марио Драги)», был передан шерпам «семерки». «Я говорил о нем с генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем», — поделился Ди Майо.

Российско-украинские переговоры ведутся с 28 февраля. Несколько встреч состоялось в Белоруссии, затем стороны продолжили общение по видеосвязи. 29 марта в Стамбуле прошел очный раунд переговоров. 12 апреля Путин заявил журналистам, что Киев, отойдя от достигнутых на переговорах в Турции договоренностей, завел этот процесс в тупик.