Глава Чечни Рамзан Кадыров, рассказывая в рамках просветительского марафона «Новые горизонты» о порядке и атмосфере в своей семье, сообщил о наличии у него домашнего прозвища.

По словам Кадырова, которые приводит «Московский комсомолец», когда его старшая дочка была маленькой, она не могла выговорить его имя Рамзан и вместо этого назвала отца «Нанат».

«Так и пошло», – сказал он, отметив, что с тех пор все дети, которых у него 14, зовут его дома Нанат.

Кадыров сообщил, что является добрым отцом – он старается никогда не кричать на своих отпрысков.