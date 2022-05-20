Заседание Высшего Евразийского экономического совета, которое планировалось провести в Бишкеке 27 мая, пройдет в формате видеоконференции, в его повестке дня значится 14 вопросов, заявил председатель Коллегии Евразийской экономической комиссии Михаил Мясникович.

«Мы готовились к тому, что это будет проходить в очном формате, но буквально на днях было принято решение, что главы государств будут на форуме и на заседании совета присутствовать в режиме видео-конференц-связи», — сказал Мясникович, слова которого приводит госагентство БелТА.