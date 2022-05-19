Турция считает прекращение Швецией связей с Рабочей партии Курдистана (РПК), которую турецкие власти считают террористической, самым важным условием одобрения Анкарой членства североевропейской страны в НАТО. Об этом посол Турции в Швеции Эмре Юнт заявил в интервью газете Financial Times, которое было опубликовано в четверг.

«Они должны разорвать связи с РПК. Это наиболее важно», — сообщил дипломат, занимающий нынешний пост с 2017 года. Юнт заявил, что в Анкаре вызывает возмущение то, что шведский министр обороны и другие официальные лица в последние годы вели переговоры с руководством РПК. «Они утверждают, что эта группировка борется с «Исламским государством». Но ИГ больше не существует», — сказал посол.

Он также добавил, что позиция Турции по Швеции «не имеет никакой связи» с отношениями Анкары и Вашингтона.