Оппозиционное движение «Сопротивление» в четверг вечером начало шествие от площади Франции в центре Еревана. Провести его предложил собравшимся на митинг гражданам один из лидеров «Сопротивления» Ишхан Сагателян. Демонстранты согласились.

По словам Сагателяна, движение набирает обороты и к нему присоединяются все новые массы, в том числе многочисленные водители, которым сторонники акций преграждают путь.

«Все больше людей начинает с пониманием и солидарностью относиться к нашим акциям», — сказал он.

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На площади Франции в Ереване 19 мая начался митинг Движения сопротивления.

Движение сопротивления с утра 19 апреля возобновило акции неповиновения, требование его представителей — отставка премьер-министра Армении Никола Пашиняна, уточняет News.am. С разных частей столицы Армении начались шествия. Протестующие перекрыли ряд улиц, а также мост «Победы» в Ереване.