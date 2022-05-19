Т.н. «глава» «военно-гражданской администрации» Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что в дальнейшем регион будет трансформирован в субъект Российской Федерации. По его словам, они «смотрят» на Россию как на свою страну.

Сальдо обратил внимание на то, что в настоящее время Херсонская область — это территория, подконтрольная Вооруженным силам России. Об этом государственный деятель заявил во время встречи с представителями муниципалитетов области. Об этом сообщается в Telegram-канале местных властей.

«Будет Херсонская область Российской Федерации. Уже утверждён бюджет. Это бюджет только расходный, потому что мы доходной части пока не даём в общий котёл. Но бюджет уже утверждён в рублях», — заявил он.

